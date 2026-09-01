Lionel Messi dejó oficialmente la Selección argentina después de más de 20 años con la camiseta albiceleste y, además de la capitanía, su decisión abrió una incógnita sobre quién será el próximo futbolista que llevará la histórica número 10.

El último jugador que utilizó ese dorsal en la Selección cuando Messi no estuvo en cancha fue Franco Mastantuono. El mediocampista lo llevó el 9 de septiembre de 2025, en el partido frente a Ecuador correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Mastantuono y la última vez que se usó la 10

En aquel encuentro disputado en Guayaquil, la Selección argentina perdió 1-0 frente a Ecuador. Mastantuono fue quien recibió la camiseta que durante años estuvo asociada casi exclusivamente con Messi.

El joven futbolista volvió a quedar así ligado a un dato histórico de la Selección, ya que fue el último en utilizar el número antes del retiro definitivo de Messi del equipo nacional.

Cuándo Messi tomó la camiseta 10

Messi comenzó a utilizar oficialmente la número 10 de la Selección argentina el 28 de marzo de 2009, durante un partido de las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 frente a Venezuela.

Aquella jornada tuvo un significado especial porque también marcó el debut de Diego Maradona como entrenador de la Selección. Messi respondió con una actuación destacada: convirtió un gol y dio una asistencia.

Desde entonces, la 10 quedó fuertemente identificada con el astro rosarino y se convirtió en uno de los símbolos de su extensa etapa con la camiseta argentina.

Los últimos jugadores que llevaron la 10

Antes de Mastantuono, otros futbolistas tuvieron que utilizar el número cuando Messi no estuvo disponible.

La lista reciente está encabezada por Ángel Correa, quien la llevó en marzo de 2025, y Paulo Dybala, que la utilizó en septiembre de 2024. Más atrás aparecen Sergio Agüero, Éver Banega, Ángel Di María, Javier Pastore, Erik Lamela y Walter Montillo.

El antecedente inmediato a la era Messi fue Juan Román Riquelme. Antes de que Messi comenzara a utilizar la 10 en 2009, el histórico mediocampista era quien llevaba ese dorsal, mientras que el rosarino utilizaba la número 19.

Una camiseta que vuelve a quedar vacante

Con el retiro de Messi, la Selección argentina vuelve a tener que definir quién será el encargado de vestir una camiseta cargada de historia y simbolismo.

Por ahora, el último nombre que aparece en los registros es el de Mastantuono, quien utilizó la 10 en Ecuador en septiembre de 2025. El próximo partido oficial de la Selección marcará quién será el futbolista que tome el número que durante más de 17 años estuvo ligado a Lionel Messi.