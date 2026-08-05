Franco Mastantuono continuará su carrera en Italia luego de que el Real Madrid y la Fiorentina alcanzaran un acuerdo para que el futbolista argentino sea cedido por una temporada.

El mediocampista aceptó la propuesta y en las próximas horas deberá completar la revisión médica y firmar su contrato con el conjunto italiano. De esta manera, permanecerá en Florencia hasta el verano de 2027, cuando deberá regresar al Real Madrid.

La decisión del club español apunta principalmente a que Mastantuono pueda sumar minutos y ganar rodaje en el fútbol europeo, después de una primera temporada en Madrid en la que no logró consolidarse como titular.

Durante su primer año con la camiseta del Merengue, el exjugador de River Plate disputó 35 partidos y convirtió tres goles, pero tuvo dificultades para conseguir continuidad.

Además, según la información conocida sobre la operación, el futbolista no iba a ser tenido en cuenta por José Mourinho, por lo que ambas partes consideraron conveniente buscar una salida a préstamo para la próxima temporada.

Real Madrid descartó el regreso a River

Una de las alternativas que había surgido para el futuro inmediato de Mastantuono era un regreso temporal a River Plate. Sin embargo, el Real Madrid decidió que el argentino continúe su formación en Europa.

La dirigencia del Merengue considera que jugar en una liga competitiva puede permitirle al futbolista desarrollarse, sumar experiencia y ganar continuidad sin la presión que implica hacerlo en Madrid.

La estrategia ya fue utilizada por el club español con otros jóvenes futbolistas. Entre ellos aparecen Nico Paz y Endrick, quienes también fueron cedidos durante sus primeros pasos en el conjunto blanco.

Cómo es el acuerdo con Fiorentina

El acuerdo entre el Real Madrid y la Fiorentina quedó cerrado en las últimas horas con la aprobación de ambas instituciones y del propio Mastantuono.

El argentino realizará el reconocimiento médico y luego firmará su contrato para convertirse oficialmente en jugador del conjunto italiano.

La cesión será por una temporada y no contempla opción de compra. Por ese motivo, una vez terminado el préstamo, Mastantuono deberá regresar al Real Madrid.

El objetivo de la operación es que el mediocampista consiga en Italia la continuidad que no tuvo en su primer año en España y pueda regresar a Madrid con mayor experiencia y rodaje competitivo.