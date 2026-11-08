Franco Sosa fue una de las figuras de Libertad Juvenil en la campaña que terminó con el ascenso a Primera División del fútbol sanjuanino en 2026. Autor del gol que selló el regreso del equipo a la máxima categoría ante Villa Obrera, el delantero, que culminó el torneo con 25 anotaciones, expresó su alegría y destacó el esfuerzo colectivo para conseguir el objetivo.

“Muy feliz, muy feliz, muy contento y, más que contento por el grupo”, manifestó el futbolista al recordar el logro. Además, reconoció que se trata de una conquista especial porque es la primera vez que consigue un ascenso en su carrera.

Un objetivo que llegó en el segundo intento

Sosa llegó como refuerzo desde San Martín con la intención de pelear por el ascenso. “El objetivo era el primer ascenso y bueno, no se pudo dar, pero gracias a Dios se nos dio el segundo y muy feliz porque es mi primer ascenso en sí”, contó a medios radiales.

Al hablar de su experiencia en Libertad Juvenil, destacó el acompañamiento de la gente y la unión del plantel. “Me encontré la gente, mis compañeros, un grupo muy unido y que tenemos huevos para jugar y para ir para adelante en todo sentido”, aseguró.

El sacrificio para no perderse los entrenamientos

El delantero también contó el esfuerzo que hizo para entrenar durante la semana, teniendo en cuenta que vive en el barrio Huazihul y debía trasladarse hasta La Chacritas. “Yo iba al club en la semana y ya me quedaba ahí, y ahí en el club me hacían un lugarcito, una cama para dormir y para entrenar y no perderme ningún entrenamiento”, relató.

Un gol especial ante el club de su debut

El gol de Franco Sosa tuvo un condimento especial: el delantero tiene su pase en San Martín y su debut en Primera División del fútbol sanjuanino fue con la camiseta de Villa Obrera, el mismo equipo al que le convirtió en la final por el ascenso. Por eso, apenas marcó, levantó las manos para pedir perdón, en un gesto de respeto hacia el club donde dio sus primeros pasos en la categoría.

Sin embargo, esta vez Sosa defendía los colores de Libertad Juvenil y respondió al compromiso con el Rojo de Las Chacritas. Su conquista desató el delirio de los hinchas y selló un ascenso histórico para el equipo.

Al recordar el momento, el goleador expresó: “Muy feliz, muy feliz porque encima se lo hago a mi exclub en el que debuté en Primera, así que más que feliz, muy orgulloso de mí”.

Finalmente, dedicó el logro a quienes lo acompañaron durante la temporada: “Para todo el grupo, para la gente de Libertad Juvenil, para mi familia que siempre están”, cerró.