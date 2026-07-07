La FIFA designó al francés François Letexier como árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta y será el primer cruce del juez con la Albiceleste mayor.

Letexier, de 36 años, no cuenta con antecedentes dirigiendo partidos de la Selección Argentina. Su único antecedente con un combinado nacional había sido en el Mundial Sub-20 de 2023, cuando estuvo a cargo del triunfo argentino por 2-1 frente a Uzbekistán.

Tampoco registra partidos dirigidos a la selección absoluta de Egipto.

Su recorrido en el arbitraje internacional

El árbitro francés es considerado uno de los jueces con mayor proyección de Europa. Comenzó a dirigir en la Ligue 1 en 2016 y, con 28 años, se convirtió en el árbitro más joven en debutar en la máxima categoría del fútbol francés.

Su primer partido profesional fue el 23 de enero de 2016, en el duelo entre Montpellier y Caen. Un año más tarde recibió la escarapela FIFA y comenzó a dirigir encuentros internacionales.

Desde entonces, Letexier acumuló experiencia en partidos de alta competencia. Fue árbitro de la final de la UEFA Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023 y participó en torneos como la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos.

Sus antecedentes en el Mundial 2026

En la actual Copa del Mundo, Letexier ya tuvo dos designaciones. Dirigió la victoria de Costa de Marfil por 1-0 ante Ecuador durante la fase de grupos y luego el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

El partido entre Argentina y Egipto será su tercer encuentro en el torneo y marcará su primera participación con la Selección argentina absoluta.

Un antecedente con un jugador argentino

Aunque nunca dirigió a la Albiceleste, Letexier sí tuvo un cruce reciente con un futbolista del plantel actual. El pasado 22 de marzo expulsó a Nicolás Tagliafico en la derrota del Olympique de Lyon ante Mónaco por 2-1 por la Ligue 1.

Consultado sobre la nacionalidad del árbitro, Lionel Scaloni le restó importancia en la conferencia previa al partido y aseguró que no representa una preocupación para el equipo.

La terna arbitral para Argentina vs. Egipto