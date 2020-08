Franklin, vecino de Caucete: “Estamos presos en nuestra casa”

La sensación de incertidumbre es lo que se percibe en Caucete, que desde la tarde de este miércoles ingresó a Fase 1 que implica la cuarentena total tras la confirmación de 4 casos positivos de Coronavirus.

Por este motivo y para conocer cómo se viven estas horas, DIARIO HUARPE llegó hasta el ingreso de la localidad y dialogó con Franklin Castro, de 75 años, que vive en el barrio Justo P. Castro I, el primer conjunto habitacional que fue aislado preventivamente por la presunta circulación viral.

“Esto es peor de lo que imaginábamos. No sabemos dónde está el virus y estamos presos en nuestras casas” dijo el vecino. “Pero la gente no colabora. Yo ando siempre con barbijo pero algunos que en colectivo no lo usan”, añadió. Franklin vive desde el '77 en el barrio de Caucete y con él residen su hijo, su nuera y 3 nietos.

Sobre cómo se enteró de que quedan aislados, Franklin dijo: “Ayer a las 17 me iba a ir a pagar el gas, nos encontramos con la policía y el barrio todo cerrado. Nos hicieron el relevamiento anoche pero todavía no nos hisopan”.

Ante la consulta de si conocía a algunos de los infectados, el vecino agregó que es un amigo suyo pero que no lo veía hace más de 5 meses. “No tuve contacto con él, es un vendedor leña”, concluyó.