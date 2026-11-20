Fred, una de las figuras de Atlético Mineiro, destacó las condiciones futbolísticas de Leandro Paredes y reveló cuál será una de las principales estrategias del equipo brasileño para enfrentar a Boca en la final de la Copa Sudamericana. El experimentado mediocampista aseguró que será fundamental neutralizar al capitán xeneize para intentar quedarse con el título este sábado en Barranquilla.

"Será clave anular a Paredes. Estamos preparados para eso", expresó el futbolista brasileño al anticipar el duelo decisivo, en el que ambos equipos buscarán consagrarse campeones del certamen continental.

Fred se comparó con el capitán de Boca

En la previa de la final, el volante de Atlético Mineiro también se refirió a la trayectoria de Paredes y encontró similitudes entre las carreras de ambos futbolistas. Los dos desarrollaron parte de sus trayectorias en el fútbol europeo y posteriormente regresaron a sus clubes de corazón.

"Es un buen jugador, tiene una historia parecida a la mía. Hizo una carrera muy buena en Europa y volvió a su club", expresó Fred durante una entrevista con DSports.

El brasileño, que tuvo un destacado paso por Manchester United y la selección de su país, también manifestó su respeto por el mediocampista argentino. Ambos se enfrentaron en cuatro oportunidades, dos por la Champions League y otras dos en los clásicos entre Argentina y Brasil.

La estrategia de Atlético Mineiro

Fred explicó que el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Domínguez considera fundamental reducir la influencia de Paredes en el desarrollo del partido. "Es un gran jugador. La gente conoce sus cualidades. Nos respetamos mucho, tanto personal como deportivamente", agregó sobre el futbolista de Boca.

Además, volvió a remarcar el pedido del entrenador para el encuentro decisivo: "Será clave anular a Paredes. Estamos preparados para eso. Esperamos hacer un juego mejor que él".

El presente del conjunto brasileño

Más allá de la confianza expresada por Fred, Atlético Mineiro llega a la definición con una racha de siete partidos sin victorias. Su último triunfo fue un 1-0 frente a Coritiba, conseguido hace más de un mes.

El mediocampista, que se recuperó de una lesión en el músculo posterior de la pierna izquierda que lo mantuvo casi un mes fuera de las canchas, también destacó su versatilidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo. "Puedo jugar en cualquier posición del mediocampo y donde quiera que el profesor me necesite, ahí estaré, disponible para jugar", sostuvo.