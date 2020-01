Frederic aclaró que ya "no existe la orden de solicitar" DNI en las estaciones de trenes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ratificó hoy que ya "no existe la orden de solicitar los documentos" por parte de la Policía Federal en las estaciones ferroviarias, al derogarse una resolución del gobierno anterior, y precisó que su cartera hará una "revisión técnica-administrativa" de la pericia hecha en Gendarmería por la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman.



"Los trenes siguen teniendo el mismo personal que tenía antes y cumpliendo las mismas funciones que cumplían antes; lo que no existe es la orden de solicitar los documentos que existía en la resolución que nosotros derogamos", dijo Frederic, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en referencia a que se dijo de baja la medida dispuesta por la ex ministra Patricia Bullrich.



"La Policía Federal puede pedir documentos, solo que tiene que justificar las condiciones particulares que requieren de esa acción, pero el control sigue y lo que no hay es una orden de pedir documentos", explicó la ministra, quien estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



En ese plano, Frederic sostuvo que "se está modificando la política de seguridad con esta gestión".



Respecto a una consulta acerca de sus dichos sobre la pericia hecha en Gendarmería en torno de la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la ministra dijo que "es importante señalar que nosotros somos Poder Ejecutivo nacional y las fuerzas dependen de nosotros, con lo cual la revisión que nosotros podemos hacer es una revisión técnica-administrativa".



"El resultado de esa pericia -puntualizó- es un resultado que evalúa la Justicia y que corre por otro carril; lo que nosotros vamos a hacer es evitar el fortalecimiento de las sospechas sobre la calidad de esa pericia".



"Para eso nuestro camino crítico es solicitar a las fuerzas que nos envíen sus reglamentaciones administrativas y técnicas mediante las cuales llevan adelante las pericias, y vamos a solicitar una evaluación externa; quisiéramos contar con el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que es el organismo más calificado, con mayor tradición, y que además tiene un reglamento".



En ese plano, Frederic indicó que "la tarea es una revisión técnico-administrativa de los procedimientos que se siguen para realizar pericias en las cuatro fuerzas federales con el objeto de mejorar la calidad de lo que produce".



"En ese camino -adelantó-, vamos también a trabajar sobre la casuística, es decir, con casos en que haya intervenido, y vamos a incluir a éste, porque es un caso controvertido que debería salir de la controversia".



La titular de la cartera de Seguridad insistió en que "es un análisis técnico, científico, administrativo, que no tiene nada que ver con lo que hace la Justicia".



"Lo que sí es importante tener en cuenta es que la Justicia tiene criterios que hace que se demande a una u otra fuerza tal o cual pericia, por lo cual los criterios de la Justicia inciden sobre el desempeño de estos cuerpos, que son parte del Poder Ejecutivo".



En tanto, consultado Cafiero sobre si el presidente Alberto Fernández estaba al tanto de lo que hace la ministra sobre esa revisión de pericias, dijo que el jefe del Estado "está al tanto, informado y apoya la tarea que está llevando adelante" Frederic.