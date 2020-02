Frederic: Nación y provincia de Buenos Aires "están en la misma sintonía" en materia de seguridad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, afirmó hoy que los gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof están en "la misma sintonía" en esa materia y, tras ratificar que las fuerzas federales seguirán "desplegadas" en territorio bonaerense, tal como estaba establecido, sostuvo que "no le interesa" polemizar con su par provincial, Sergio Berni.



"Las fuerzas federales van a seguir estando desplegadas, como estaba, y la decisión está en manos del gobernador" Axel Kicillof, subrayó Frederic en referencia a la reunión que mantuvo hoy con el mandatario provincial, y en la que se acordó conformar una mesa operativa conjunta para coordinar el despliegue de los agentes de seguridad en el territorio.



Al respecto, la funcionaria aclaró que "resta hacer un trabajo de coordinación" sobre las fuerzas federales "por si hay que hacer ajustes" en los distritos.



El gobierno bonaerense concretó hoy el acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación durante una reunión que mantuvieron Kicillof y Frederic, y en la que también estuvo presente Berni.



El encuentro se gestó luego de un debate sobre la actuación de alrededor de 6.500 agentes de las fuerzas federales que realizan tareas de patrullaje y prevención del delito.



En declaraciones al canal C5N, Frederic sostuvo que mantuvo una "conversación" con Berni y que ambas carteras avanzaron en un "convenio que debería tener que firmarse en los próximos días o semanas, y que está sujeto al gobernador, que es el que firma".



"Estamos trabajando muy comprometidos con la seguridad de todo el país", sostuvo Frederic, y añadió: "En la provincia de Buenos Aires vive más de un tercio de a población argentina, así que, particularmente, estamos muy interesados y a disposición".



En ese sentido, agregó que Kicillof está en la "misma sintonía" que la gestión nacional en materia de seguridad y que "lo ha demostrado en las conversaciones" que mantuvieron.



Consultada sobre las diferencias que mantuvo con Berni, expresó: "No me siento interpelada, no me interesa la polémica; es un deporte que no me interesa porque no le da más seguridad efectiva a al gente".