Frederic presenció un simulacro de secuestro en una visita al cuerpo de la Policía Montada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, presenció hoy un simulacro de secuestro durante una visita que realizó al Cuerpo de la Policía Montada de la Policía Federal Argentina (PFA), situado en el barrio porteño de Palermo, informaron hoy desde esa cartera.



Frederic estuvo acompañada por el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia, y por quienes suenan para acompañarla en distintos cargos del ministerio, aunque aún no fueron nombrados oficialmente: la ex titular del área, Cecilia Rodríguez; el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Gabriel Fuks; y el ex titular del Comité de Seguridad en el Fútbol (Cosef), Eduardo Villalba.



También asistieron las ex legisladoras porteñas Silvia La Ruffa y María José Lubertino; la diputada nacional Paula Penacca, y los legisladores porteños Claudio Ferreño, Cecilia Segura, Victoria Montenegro, Claudia Neira, Claudio Morresi, Laura Velazco, Lucía Cámpora, María Bielli y Manuel Socías.



Según un comunicado, durante su visita, la ministra presenció un simulacro donde los uniformados, armados con rifles de paintball, se sometieron a una situación de un posible secuestro en el Espacio Práctico de Recreación y Entrenamiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).



La funcionaria también estuvo en el sector donde funciona el Programa Piloto de Equinoterapia para Personas con Capacidades Diferentes.



El predio, situado en Cavia 3350, cuenta con diferentes áreas de importancia en materia de Seguridad, ya que está compuesto por las Direcciones Generales de las FOE, de Orden Urbano y Federal, de Coordinación Internacional, los Departamentos de Contención y Prevención, de Policía Montada, Cibercrimen, de Investigación Antiterrorista, Investigación de Secuestro Extorsivo e Interpol.



Además, es considerado un lugar seguro para diplomáticos de distintas nacionalidades, facilita el rápido desplazamiento y es apto para la evacuación aérea.