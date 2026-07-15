Fredonia Mining presentó nuevos resultados de su campaña de perforación en el proyecto El Dorado Monserrat (EDM), en Santa Cruz, donde confirmó la continuidad de la mineralización de oro y plata en el objetivo Herradura Hill, uno de los sectores considerados prioritarios para ampliar la base de recursos del yacimiento.

El resultado más destacado corresponde a una intersección de 70,75 metros con una ley promedio de 1,29 gramos por tonelada de oro equivalente (AuEq), un intervalo que, según la compañía, fortalece el potencial de crecimiento del depósito y respalda el modelo geológico desarrollado para esta zona del proyecto.

Los nuevos sondeos forman parte de un programa de 10.000 metros que busca expandir los recursos minerales existentes e incrementar el nivel de confianza geológica mediante perforaciones de relleno en sectores ya identificados. La campaña avanza en paralelo con la elaboración de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto, cuya finalización está prevista para este año.

La mineralización en Herradura Hill se extendió con los nuevos sondeos, confirmando que el sistema permanece abierto tanto en profundidad como a lo largo del rumbo. La empresa señaló que esta área continuará siendo una de las principales zonas de exploración.

Además del intervalo principal, la perforación identificó varios tramos con mineralización de oro y plata, lo que refuerza la interpretación de un sistema epitermal de gran extensión dentro del Macizo del Deseado, una de las regiones auríferas más importantes de Argentina.

El Dorado Monserrat cuenta actualmente con un recurso medido e indicado de aproximadamente 2,25 millones de onzas de oro equivalente, sobre el cual se desarrolla la PEA. El objetivo de la campaña en curso es incorporar nuevas toneladas mineralizadas y mejorar la calidad de la información geológica que sustentará las futuras etapas de desarrollo del proyecto.

En paralelo, Fredonia continúa avanzando con la consolidación de su posición en el distrito mediante la incorporación de nuevas propiedades, con la intención de ampliar el potencial exploratorio de todo el corredor mineralizado que rodea al proyecto.

La empresa consideró que los resultados obtenidos en Herradura Hill respaldan la estrategia de crecimiento de El Dorado Monserrat, que busca evolucionar desde un proyecto con recursos definidos hacia un desarrollo de mayor escala dentro del Macizo del Deseado.