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Freidora de aire: 12 trucos poco conocidos para cocinar y no ensuciar nada
POR REDACCIÓN
La freidora de aire logró consolidarse como un electrodoméstico indispensable en muchísimos hogares, aunque en el uso cotidiano la mayoría de las personas la limita a preparar papas fritas, milanesas o piezas de pollo. Este aparato funciona en realidad como un pequeño horno de convección ultrarrápido que permite resolver decenas de tareas culinarias utilizando menos aceite, ahorrando tiempo y gas, y evitando ensuciar ollas o sartenes.
Para sacarle el máximo provecho en la rutina diaria y cocinar de manera más saludable, existe una serie de 12 métodos poco difundidos que transforman la experiencia en la cocina:
Recalentar comidas sin perder crocancia: En lugar de utilizar el microondas que suele ablandar las masas y rebozados, es posible calentar porciones de pizza, empanadas, papas fritas o pollo crocante a 175 grados durante 3 a 4 minutos para que recuperen su textura original como recién hechos.
Sándwich de queso fundido y dorado: Tras armar un sándwich de queso o de jamón y queso y pincelar apenas el pan por fuera con manteca o aceite de oliva, se cocina a 190 grados durante unos 5 minutos dándolo vuelta a mitad de tiempo, logrando un resultado crocante por fuera y bien derretido por dentro sin usar sartén.
Deshidratador casero de alimentos: Si el equipo permite bajar la temperatura entre 65 y 75 grados, resulta ideal para deshidratar rodajas finas de manzana, banana, chips de papa o hierbas aromáticas frescas como romero, orégano o albahaca, obteniendo snacks saludables sin conservantes.
Ajo asado rápido para untar: Cortando apenas la parte superior de una cabeza de ajo entera para dejar al descubierto los dientes, rociando con aceite de oliva y sal, y envolviéndola en papel aluminio, se cocina a 190 grados durante 20 minutos hasta formar una pasta suave para tostadas, purés o aderezos.
Panceta crocante sin salpicaduras: Al colocar las fetas de panceta en la canasta y programar 175 grados durante 8 a 10 minutos, la grasa excedente escurre hacia el fondo del recipiente y se logra un punto bien crocante sin fritura sumergida ni suciedad en toda la cocina.
Hamburguesas jugosas y sin humo: Cocinar las hamburguesas sobre papel manteca perforado o una base apta para freidora permite que los jugos y la grasa se drenen hacia abajo, evitando el humo y las salpicaduras en la hornalla mientras la carne queda tierna por dentro.
Huevos duros sin agua ni olla: Colocando los huevos enteros directamente en la canasta a 135 grados durante 15 a 17 minutos y pasándolos luego a un recipiente con agua fría y hielo por unos minutos para cortar la cocción, se obtienen huevos duros listos para pelar con total facilidad.
Empanadas o gyozas congeladas crocantes: Para dorar estos bocaditos sin necesidad de freírlos en aceite, basta con pincelarlos ligeramente con agua y cocinarlos a 190 grados durante 8 a 10 minutos, logrando que el vapor deje tierno el relleno y bien crocante la masa exterior.
Revivir snacks húmedos: Cuando las papas fritas de paquete, las galletitas saladas o los pochoclos pierden su textura por la humedad ambiente, colocarlos en la canasta a 150 grados durante apenas 2 o 3 minutos hace que recuperen su crocancia al instante.
Tostador exprés de frutos secos y semillas: Tostar almendras, nueces, maní o semillas de zapallo y girasol a 150 grados durante 6 a 8 minutos, moviendo la canasta a mitad de cocción, realza muchísimo su sabor natural y resulta mucho más económico que comprarlos ya tostados.
Mini horno tostador para el desayuno: Calentar rebanadas de pan de campo, bagels, figacitas o pan árabe directamente en la canasta durante un par de minutos los deja dorados por fuera y esponjosos por dentro sin necesidad de tener una tostadora convencional.
Postres y muffins individuales: Utilizando moldes de silicona individuales aptos para calor, se pueden hornear pequeñas tandas de muffins, brownies o volcanes de chocolate directo en el aparato, ahorrando energía y tiempo de precalentado frente al horno tradicional.
Como recomendación adicional para cuidar la canasta y optimizar cada cocción, resulta fundamental evitar llenarla hasta el tope. Cocinar en una sola capa dejando pequeños espacios entre cada pieza y sacudir el recipiente a mitad del proceso asegura que el aire caliente circule bien y dore los alimentos de manera pareja sin exceso de aceite.