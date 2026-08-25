El proyecto para instalar un gift shop en una bóveda del Cementerio de la Recoleta quedó frenado luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar presentada por una integrante de la familia que reclama la titularidad del espacio.

A raíz de la resolución judicial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio de baja la licitación que contemplaba transformar la bóveda en una tienda de recuerdos, un punto de venta de alimentos y bebidas al paso y una base para realizar visitas nocturnas guiadas.

La convocatoria preveía una concesión por cinco años para un espacio de aproximadamente 24,55 metros cuadrados, ubicado en la Sección 17, Tablón 201, del cementerio. El canon base mensual establecido era de $1.600.000, mientras que el futuro concesionario debía ceder al menos el 20% de los ingresos brutos generados por el servicio de turismo nocturno.

La iniciativa había generado polémica porque la bóveda pertenecía a una familia que mantenía una concesión desde fines del siglo XIX. Lucía Girado, descendiente de los titulares, presentó un amparo luego de enterarse de la licitación y sostuvo que allí se encuentran enterrados su padre y dos de sus abuelos.

La mujer cuestionó que la familia no hubiera sido debidamente informada sobre el proceso y reclamó conocer qué había ocurrido con los restos de sus familiares. Según su versión, durante años intentó regularizar la situación del mausoleo, pero no pudo determinar quién figuraba como titular actual en los registros del cementerio.

La postura del Gobierno porteño

Desde el Gobierno de la Ciudad sostuvieron que la bóveda tenía 30 titulares registrados y que durante aproximadamente 20 años no se habían abonado los gastos correspondientes.

Según la administración porteña, los propietarios acumulaban una deuda de $22.215.070 por mantenimiento entre 2007 y 2026, a la que se sumaban $15.587.653 por trabajos de reparación realizados por la Ciudad. Las autoridades afirmaron que se enviaron cartas documento y se publicaron edictos para notificar a los titulares.

La Ciudad había declarado la caducidad de la concesión y posteriormente avanzó con la licitación para darle un nuevo uso al espacio.

Qué resolvió la Justicia

El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 porteño, ordenó suspender la licitación y dispuso que el Gobierno se abstenga de declarar la caducidad de la concesión o avanzar con una eventual licitación o remate del espacio.

En su resolución, el magistrado cuestionó que, tras la declaración de caducidad, se avanzara hacia una explotación comercial y lucrativa de un espacio ubicado dentro de un cementerio. Señaló además que el cementerio constituye un lugar de descanso y paz para los deudos.

De esta manera, quedó suspendido el proyecto que había previsto convertir una antigua bóveda en un espacio comercial y turístico dentro de uno de los cementerios más emblemáticos de Buenos Aires.