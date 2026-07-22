Frío, nublado y con posible lluvia, el tiempo en San Juan para este miércoles

San Juan atraviesa un miércoles marcado por la inestabilidad climática y las bajas temperaturas este 22 de julio. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presenta con una mínima de 4º y una máxima que alcanzará los 12º hacia la tarde. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, existe la probabilidad de lluvias aisladas en diversos sectores de la provincia.

Con el avance de las horas, se espera que las precipitaciones cesen paulatinamente, aunque la nubosidad se mantendrá abundante durante gran parte del día. La presencia del sol será escasa, lo que impedirá un ascenso térmico notorio y obligará a mantener el abrigo ante el ambiente frío de punta a punta. Respecto a la circulación de aire, se prevé viento de intensidad leve, por lo cual no habrá ráfagas significativas que afecten el tránsito en el Gran San Juan.

El panorama comenzará a cambiar a partir del jueves. Para ese día, las previsiones indican que el tiempo tenderá a estabilizarse y la probabilidad de lluvias desaparecerá por completo. Si bien se estima un leve incremento en los termómetros, las condiciones climáticas continuarán siendo propias de la estación invernal en todo el territorio provincial.