San Juan tendrá un sábado marcado por las bajas temperaturas y la presencia del viento. Durante las primeras horas de este 8 de agosto, el termómetro registrará valores cercanos a los 0°C, mientras que por la tarde se espera un leve repunte de la temperatura.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima prevista para la jornada será de 0°C y durante las primeras horas de la mañana los registros rondarán los 4°C. Con el correr de las horas, el termómetro comenzará a subir hasta alcanzar una máxima de 15°C durante la tarde.

El cielo se mantendrá con nubosidad variable y, por el momento, no se esperan precipitaciones. La probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% durante toda la jornada.

El viento será uno de los principales protagonistas del sábado. Durante la mañana se esperan velocidades de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas podrían ubicarse entre los 60 y 69 km/h.

Hacia el mediodía comenzará a disminuir su intensidad, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h. Para la tarde y la noche, el viento oscilará entre los 13 y 22 km/h, aunque todavía podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Tras alcanzar los 15°C durante la tarde, la temperatura volverá a descender durante la noche y se ubicará cerca de los 9°C.

De esta manera, los sanjuaninos deberán prepararse para un sábado frío durante las primeras horas, con fuertes ráfagas de viento y un moderado ascenso de la temperatura hacia la tarde.