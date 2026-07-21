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Frío y una tarde de intensa lluvia, el tiempo en San Juan para este martes
POR REDACCIÓN
San Juan enfrenta este martes un escenario meteorológico complejo que combina lluvias constantes en el llano y alertas por nieve en las zonas elevadas. La provincia se divide entre la humedad de la ciudad y el blanco intenso de la montaña.
El Gran San Juan atraviesa una jornada de chaparrones con una temperatura máxima que apenas llegará a los 12º. Durante el inicio del día el termómetro marcó 8,2º con una humedad del 88% y vientos del sur. Las probabilidades de precipitación para la zona urbana se mantienen entre el 10º y el 40º, mientras que a la noche el cielo seguirá mayormente nublado con una mínima de siete grados.
En la cordillera y precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda rige un alerta amarillo por nevadas concentradas durante la mañana y la tarde. Se estima que en la alta montaña la acumulación de nieve alcance entre 20 y 50 centímetros, fenómeno que llega con vientos fuertes y riesgo de viento blanco. En sectores de menor altitud la acumulación varía entre cinco y 20 centímetros con probabilidad de aguanieve.
La situación comenzará a mejorar el miércoles con una mínima de 3º y máxima de 12º. Para el jueves se espera una mínima de 2º y el viernes el frío se intensificará con apenas 1º.