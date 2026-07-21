Frío y una tarde de intensa lluvia, el tiempo en San Juan para este martes

San Juan enfrenta este martes un escenario meteorológico complejo que combina lluvias constantes en el llano y alertas por nieve en las zonas elevadas. La provincia se divide entre la humedad de la ciudad y el blanco intenso de la montaña.

El Gran San Juan atraviesa una jornada de chaparrones con una temperatura máxima que apenas llegará a los 12º. Durante el inicio del día el termómetro marcó 8,2º con una humedad del 88% y vientos del sur. Las probabilidades de precipitación para la zona urbana se mantienen entre el 10º y el 40º, mientras que a la noche el cielo seguirá mayormente nublado con una mínima de siete grados.

En la cordillera y precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda rige un alerta amarillo por nevadas concentradas durante la mañana y la tarde. Se estima que en la alta montaña la acumulación de nieve alcance entre 20 y 50 centímetros, fenómeno que llega con vientos fuertes y riesgo de viento blanco. En sectores de menor altitud la acumulación varía entre cinco y 20 centímetros con probabilidad de aguanieve.

La situación comenzará a mejorar el miércoles con una mínima de 3º y máxima de 12º. Para el jueves se espera una mínima de 2º y el viernes el frío se intensificará con apenas 1º.