Un intento de robo a un local comercial ubicado en la Capital sanjuanina terminó con un adolescente de 16 años detenido y a disposición de la Justicia de Menores. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de dos jóvenes que intentaron ingresar por la fuerza a un comercio situado en la esquina de avenida Córdoba y calle Jujuy.

El procedimiento comenzó alrededor de las 5.50, cuando efectivos policiales fueron comisionados por el operador del CISEM hasta el lugar. Al arribar, los uniformados constataron que el frente del comercio presentó signos evidentes de haber sido violentado. La vidriera se encontró dañada, aunque los autores no lograron sustraer ningún elemento del interior del local.

Con los datos aportados por el sistema de emergencias, los efectivos realizaron recorridas por las inmediaciones. Minutos después localizaron a un joven que circuló en contramano a bordo de una bicicleta de color rosa por avenida Rioja y General Paz, cuyas características coincidieron con las informadas previamente.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en la intersección de calles Mariano Moreno y Mendoza. Cuando los efectivos intentaron identificarlo, el adolescente volvió a intentar huir, aunque fue reducido a pocos metros del lugar.

Durante el procedimiento, el joven manifestó espontáneamente: "El otro quería robar, yo lo estaba ayudando. Soy menor de edad", frase que repitió en varias oportunidades. Luego se identificó y dijo que vive en el barrio Los Tamarindos, en Chimbas.

Según informaron fuentes policiales, el adolescente reconoció que momentos antes permaneció junto a otro menor frente al comercio con la intención de ingresar para sustraer distintos efectos. Además, señaló que el otro involucrado sería un joven de 14 años, domiciliado en Villa San Patricio. También admitió que ambos rompieron la vidriera del local, aunque no alcanzaron a concretar el robo.

Mientras se desarrolló el procedimiento, el propietario del comercio, Juan Manuel Quinteros, de 27 años, se presentó en el lugar y radicó la denuncia correspondiente. El local afectado funciona bajo el nombre de "IP San Juan".

Por disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la Dra. Elva Manni, la causa se caratuló como tentativa de robo. La magistrada ordenó la realización de las pericias correspondientes, la inspección ocular, la confección de croquis y el registro fotográfico de los daños, además de la notificación de los progenitores del adolescente.

Finalmente, el menor fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó vinculado al Sumario N.º 19/26, mientras continúa la investigación para establecer la participación del segundo involucrado.