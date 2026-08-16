Un rápido operativo de la Policía Caminera, dependiente de la Dirección D-7, permitió frustrar un robo en una propiedad ubicada sobre Ruta 40, en Sarmiento, y detener en flagrancia a un hombre de 35 años.

El procedimiento comenzó alrededor de las 17:35 de este sábado, cuando los efectivos realizaban un control vehicular de rutina frente a la casilla policial. En ese momento, un vecino de Media Agua llegó al puesto a bordo de una camioneta Dodge Ram gris y alertó sobre una situación sospechosa.

El hombre explicó que, mediante las cámaras de seguridad que monitoreaba desde su celular, había observado a un desconocido dentro de su vivienda, ubicada a unos 500 metros al norte del control policial.

El sospechoso intentó escapar

Ante la alerta, los uniformados se trasladaron inmediatamente hasta la propiedad junto al dueño. Al ingresar, constataron que uno de los candados había sido violentado.

El sospechoso advirtió la presencia policial y emprendió la fuga a pie por Callejón 5. Los efectivos iniciaron una persecución que se extendió durante unos 300 metros y finalmente lograron interceptarlo y aprehenderlo.

Según informaron fuentes policiales, el hombre tenía en su poder varios efectos de valor que habrían sido sustraídos del interior de la vivienda. El detenido fue identificado como Jofre, de 35 años.

En el operativo también intervino personal de la Comisaría 8ª, que colaboró con las actuaciones. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, que continuará con las medidas judiciales correspondientes.