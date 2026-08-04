Un grupo de delincuentes ingresó durante la madrugada de este martes a la casa de un arquitecto ubicada en el barrio Porres, en Rivadavia, y comenzó a preparar un importante botín para escapar. Sin embargo, el robo fue frustrado luego de que la propia víctima, que se encuentra de viaje en España, recibiera una alerta de la alarma de su vivienda y avisara a sus vecinos.

El propietario, de apellido Felman, detectó desde su teléfono celular que algo estaba ocurriendo en su domicilio. Al advertir la activación de la alarma, se comunicó con personas de la zona para alertarlas sobre la presencia de desconocidos dentro de la casa.

Los vecinos dieron aviso inmediatamente a la Policía y personal uniformado llegó al lugar. Al detectar a los sospechosos, se inició una persecución que terminó con uno de los presuntos delincuentes detenido.

El aprehendido fue identificado como Franco Algañaraz, según informaron fuentes del caso. El hombre quedó alojado en la Comisaría 28ª y a disposición de la UFI Flagrancia.

La investigación apunta a determinar si el sospechoso y sus posibles cómplices pueden ser imputados por un robo triplemente agravado, debido a que habría sido cometido mediante escalamiento, efracción y en poblado y en banda.

Entraron por el fondo y prepararon un gran botín

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los delincuentes habrían ingresado alrededor de las 3 de la madrugada por la parte trasera de la vivienda.

Se trata de una propiedad de grandes dimensiones, en la que los sospechosos habrían comenzado a recorrer distintos sectores para reunir objetos y prepararlos para su posterior traslado.

Cuando los policías llegaron, encontraron en el fondo de la propiedad una gran cantidad de ropa lista para ser retirada. Para concretar la maniobra, los delincuentes habrían utilizado una escalera.

Algañaraz fue detenido mientras escapaba y tenía en su poder una notebook, que habría sido sustraída de la vivienda.

Por el momento, no se pudo establecer el valor total del perjuicio. La víctima continúa fuera de la provincia y todavía no pudo realizar un relevamiento completo de sus pertenencias para determinar si los delincuentes alcanzaron a llevarse dinero, electrodomésticos u otros objetos de valor.

Buscan a los posibles cómplices

Los investigadores sospechan que habría más personas involucradas que lograron escapar antes de la llegada de los efectivos.

En ese sentido, el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda y de los alrededores será fundamental para reconstruir cómo ingresaron los delincuentes, establecer cuántas personas participaron y determinar hacia dónde huyeron.

La Policía también analiza otros elementos incorporados a la causa con el objetivo de identificar y localizar a los posibles prófugos.

Mientras tanto, Algañaraz permanece detenido y la investigación continúa bajo intervención de la UFI Flagrancia para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.