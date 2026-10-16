Frutillas baratas: 4 formas de conservarlas y aprovecharlas todo el año

Cuando llega la temporada de primavera y las frutillas bajan de precio en las verdulerías, comprar en cantidad resulta una excelente decisión para el bolsillo. La especialista Lidiya Pavlikova explicó que con muy poco esfuerzo es posible mantener intacto el sabor de esta fruta durante meses para consumirla en desayunos o postres veraniegos.

Para freezerlas enteras o en trozos hay que lavarlas bien con agua fría y secarlas minuciosamente con papel de cocina. Luego se retira el cabito, se cortan en mitades o cuartos y se acomodan en una placa con papel manteca por 2 horas en el congelador. Al quedar sólidas se guardan en bolsas herméticas, donde duran 12 meses sin perder propiedades.

Para preparar mermelada casera que dure 1 año en la alacena se necesitan 1 kg de fruta limpia, 700 g de azúcar y el jugo de 1 limón. Primero hay que macerar los ingredientes mezclados durante 2 horas o toda la noche en la heladera. Después se cocina a fuego medio por 40 minutos revolviendo seguido hasta lograr el punto justo.

El preparado envasado en caliente rinde para 3 frascos medianos previamente hervidos durante 10 minutos para su esterilización. Al llenar los recipientes se deben tapar de inmediato y dejarlos boca abajo hasta que se enfríen por completo. Una vez abiertos se deben guardar en la heladera para consumirlos en un plazo máximo de 30 días.

Otra alternativa práctica es procesar las frutas lavadas con licuadora o mixer agregando jugo de limón a gusto para mantener la tonalidad. La pulpa obtenida se fracciona en moldes de hielo o bolsitas de 100 g o 200 g para congelar. Esta preparación sirve para sumar directo a batidos, mousses, helados, yogures o cheesecakes.

Finalmente se puede elaborar un sirope casero en 15 minutos mezclando 500 g de fruta picada, 150 g de azúcar, jugo de 1/2 limón y 2 cucharadas de agua. La mezcla se cocina a fuego medio hasta que todo se disuelva y se deshaga. Esta salsa rinde para 1 frasco mediano, dura 14 días en la heladera y también admite reemplazos saludables como miel o pasta de dátiles.