Lo que comenzó como una búsqueda de sus orígenes terminó convirtiéndose en una historia que parece sacada de una película. Michael Goessling, un hombre estadounidense que fue dado en adopción cuando era un bebé, descubrió a los 58 años que su padre biológico era Michael McDonald, el reconocido cantante de The Doobie Brothers y ganador de cinco premios Grammy. Un test de ADN permitió reconstruir el vínculo familiar que había permanecido desconocido durante casi seis décadas.

La historia se remonta a mediados de la década de 1960, cuando McDonald y la madre biológica de Goessling tenían apenas 14 años. Ante las circunstancias que atravesaban, ambos decidieron entregar al bebé en adopción. Fue entonces cuando Paul y Kay Goessling, una pareja de San Luis, Misuri, lo recibieron y lo criaron como su propio hijo.

Michael McDonald y su hijo biológico se reencontraron después de casi seis décadas.

Durante toda su vida, Michael supo que era adoptado y siempre recordó con cariño su infancia. Sin embargo, desconocía la identidad de sus padres biológicos y nunca imaginó que uno de ellos se convertiría en una figura internacional de la música.

Un test de ADN que cambió su vida

El descubrimiento se produjo de manera inesperada, cuando un medio hermano del que Goessling desconocía su existencia se realizó una prueba genética a través de la plataforma 23andMe. Los resultados permitieron establecer el parentesco entre ambos y dieron inicio a la reconstrucción de su historia familiar.

En una entrevista con el medio estadounidense KMOV, Goessling contó que, apenas 36 horas después de realizarse el estudio, su hermano recibió un correo electrónico que lo identificaba como un familiar directo.

A partir de ese momento, comenzaron los contactos que finalmente le permitirían conocer a sus padres biológicos. El día que cumplió 58 años se encontró personalmente con su madre y, poco tiempo después, mantuvo su primera conversación telefónica con su padre.

Sin saber todavía de quién se trataba, Michael le preguntó a qué se dedicaba. El hombre le respondió que era músico y que tenía previsto realizar una gira durante el verano, con una presentación en San Luis.

La respuesta despertó sus sospechas, por lo que decidió preguntarle directamente si era Michael McDonald. El cantante confirmó su identidad y dejó a su hijo frente a una revelación que jamás había imaginado.

El emotivo reencuentro entre padre e hijo

Después de aquella conversación telefónica, ambos acordaron encontrarse personalmente. Según relató Goessling, el músico lo recibió con los brazos abiertos, le dio un fuerte abrazo y le expresó su cariño.

Para McDonald, el encuentro también estuvo cargado de emociones. Durante décadas se había preguntado qué había ocurrido con el hijo que entregó en adopción cuando era adolescente y si había tenido una buena vida.

El cantante reconoció que siempre había sentido culpa por aquella decisión. Sin embargo, conocer la historia de su hijo y comprobar que había crecido en una familia que le brindó afecto y seguridad le permitió encontrar cierta tranquilidad.

Además, el artista destacó el papel que tuvieron los padres adoptivos de Michael, a quienes reconoció por haberle dado el amor y los cuidados que necesitaba durante su infancia.

El reencuentro también trajo otra sorpresa para McDonald: descubrió que era abuelo, ya que Goessling tiene hijos. El músico expresó su felicidad por la posibilidad de ampliar sus vínculos familiares después de tantos años.

Curiosamente, la música también había formado parte de la vida de su hijo. Durante la década de 1990, Goessling trabajó como representante de Stir, una banda de San Luis, mucho antes de descubrir que su padre biológico era uno de los integrantes de The Doobie Brothers.

Actualmente, McDonald tiene 74 años y continúa vinculado a la música. En 2024 publicó sus memorias, tituladas What a Fool Believes, en las que repasó su trayectoria artística y diferentes momentos de su vida personal.

La historia de ambos demuestra cómo una prueba genética y una coincidencia familiar permitieron reconstruir un vínculo que había permanecido interrumpido durante casi seis décadas.