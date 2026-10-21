Un hombre de 35 años fue aprehendido en Santa Lucía luego de que se denunciara su presunto ingreso a una vivienda ubicada en calle Paolini al 253. El sospechoso fue localizado por efectivos policiales en las inmediaciones de avenida Libertador y calle Pelagio Luna. La causa quedó bajo investigación de la UFI Flagrancia por los presuntos delitos de violación de domicilio, daños y estrago.

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Unidad Operativa del barrio Balcarce realizaban recorridas preventivas y recibieron una alerta del operador de turno del sistema Halcón. La comunicación advertía sobre el ingreso de un sujeto a un domicilio y aportaba características físicas para facilitar su identificación.

Con esa información, los uniformados realizaron un recorrido por la zona y localizaron a un hombre que coincidía con la descripción recibida. El sospechoso fue identificado como Edgar Jonathan Salinas, de 35 años, domiciliado en el barrio Roque Sáenz Peña, en Santa Lucía, y quedó aprehendido.

Posteriormente, el personal policial se trasladó hasta el inmueble señalado en la denuncia, donde entrevistó a un hombre de 49 años, quien entregó registros fílmicos vinculados con el episodio. El material fue incorporado a las actuaciones y será analizado para reconstruir lo sucedido.

Intervención de Flagrancia

Tras el procedimiento, se dio intervención a la UFI Flagrancia. El ayudante fiscal José Quiroga acudió al lugar y mantuvo comunicación con el fiscal Cristian Jerárdizi, quien dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia.

La causa fue caratulada provisoriamente como violación de domicilio, daños y estrago. Sin embargo, el informe policial no especificó qué daños se habrían producido dentro de la vivienda ni las circunstancias que motivaron la inclusión de esta última figura penal.

Por disposición judicial, el hombre quedó alojado en la Comisaría 5ª, a disposición de la Justicia.

La investigación continuará con el análisis de las imágenes aportadas y las demás actuaciones destinadas a determinar cómo ocurrió el presunto ingreso al inmueble y qué participación tuvo el aprehendido.