Un rápido despliegue investigativo permitió esclarecer un ilícito perpetrado contra una institución educativa del departamento Pocito. Efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5 de la Policía de San Juan, recuperaron valiosos bienes sustraídos de la Escuela San José de Calasanz y apresaron al presunto responsable del hecho.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia por robo radicada el pasado 31 de octubre por autoridades del establecimiento. Luego de diversas tareas de inteligencia de campo, los brigadistas lograron determinar que los efectos robados estaban siendo ofrecidos comercialmente por un joven de 23 años, de apellido Rodríguez, quien reside casualmente en una vivienda ubicada justo enfrente del edificio escolar.

Con el mandato judicial correspondiente, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio del sospechoso mediante un certero allanamiento. Durante el procedimiento, la policía logró secuestrar una heladera y una impresora, las cuales fueron reconocidas y ratificadas por la damnificada como pertenencias del colegio. Asimismo, los efectivos incautaron otros objetos de dudosa procedencia que quedaron sometidos a peritaje para establecer su origen.

Por disposición de la Magistratura interviniente, Rodríguez fue inmediatamente aprehendido y trasladado a sede policial, quedando vinculado formalmente a una causa caratulada por el delito de robo. En el caso toma intervención la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, encargada de avanzar con las medidas procesales correspondientes.