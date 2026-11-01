Tras horas de intensa incertidumbre y un amplio despliegue de rastrillaje, un operativo de búsqueda concluyó con éxito este fin de semana en el departamento Caucete al confirmarse la localización de Rodrigo García. El motociclista, que era buscado desde el sábado al mediodía luego de perder contacto con su grupo durante una travesía de enduro por los senderos cordilleranos, fue hallado por personal especializado de la Policía Rural 1 en el paraje agreste de Nikizanga.

De acuerdo con la información recabada por el periodista Ariel Rodríguez, el hecho se desencadenó alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando García realizaba una excursión en moto junto a un grupo de colegas. Al momento de emprender el regreso, sus compañeros advirtieron su ausencia repentina e iniciaron las primeras recorridas por la zona.

La preocupación aumentó al constatar que el motociclista no llevaba consigo provisiones de agua ni alimentos, ya que las raciones habían quedado en la camioneta de apoyo. Ante la imposibilidad de dar con su paradero por medios propios, el grupo notificó de inmediato a las fuerzas de seguridad. La alerta movilizó un operativo de emergencia integrado por efectivos de la Policía Rural 1 e instruidos baqueanos y enduristas voluntarios, quienes peinaron picadas y huellas secundarias de difícil acceso. En paralelo, familiares de García difundieron desesperados pedidos de colaboración a través de redes sociales para acelerar la búsqueda.

El trabajo coordinado dio sus frutos cuando las cuadrillas avistaron a García sobre una huella apartada, a aproximadamente tres kilómetros del puesto Nikizanga. Tras una evaluación médica preliminar realizada en el lugar, las autoridades confirmaron que el joven se encontraba en buenas condiciones generales de salud, llevando alivio a sus allegados y a toda la comunidad caucetera.