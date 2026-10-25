Fue novio de la China Suárez, la dejó por tóxica y ahora engañó a su pareja

Lauty Gram y Luchi Patrone terminaron su relación amorosa según reveló la panelista Pochi desde su cuenta Gossipeame tras un episodio nocturno en un boliche donde el cantante fue visto con otra mujer.

Un grupo de chicas se cruzó con el exnovio de la China Suárez en una salida y le pidieron una foto pero él se negó rotundamente argumentando su situación sentimental actual.

Ante la insistencia sobre los celos de su pareja el músico confesó que ya no estaba de novio y al rato lo descubrieron a los besos con una castaña en la pista.

De esta manera Lauty Gram confirmó su inesperada separación de Luchi Patrone con quien se mostraba muy consolidado según detalló la creadora de contenido en sus redes sociales.