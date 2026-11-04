Fue novio de la peor enemiga de Wanda y ahora es novio de una super modelo

El ex participante de Gran Hermano Luifa Galesio pasó del anonimato absoluto a la fama nacional tras consagrarse como campeón del popular reality show conducido por Jorge Rial en el año dos mil dieciséis. El carismático cordobés, hincha fanático de Belgrano, conquistó al público con su simpatía y recordadas frases dentro de la casa más famosa del país aunque también afrontó duras críticas vinculadas con su vida privada y su relación con los medios de comunicación.

Tras obtener el primer puesto en el programa, su vida dio un giro totalmente inesperado al iniciar un romance con Ivana Icardi, la hermana de Mauro Icardi. Esa relación lo tiró directo al centro de la tormenta mediática que rodea a Wanda Nara y a toda la familia, transformándolo en testigo y parte de conflictos familiares muy complejos, internas cruzadas y tensiones constantes que marcaron su paso por el continente europeo.

El final de su historia de amor con Ivana Icardi lo dejó sumido en una profunda tristeza y en un estado de desánimo absoluto estando lejos de su país natal. Lejos de rendirse, el cordobés encontró refugio en su gran pasión futbolística y continuó su carrera deportiva en equipos del ascenso del fútbol de Italia mientras intentaba reconstruir su rutina diaria y superar el duro golpe emocional que sufrió.

Hoy la realidad del ex Campeón de Gran Hermano es completamente diferente porque logró dejar atrás el pasado y blanqueó su romance con la reconocida modelo internacional de origen italiano y venezolano Denise Canas. La flamante pareja comparte momentos felices en las redes sociales, donde ella cuenta con 20.000 seguidores mientras que el deportista supera ampliamente los 557.000, demostrando que siempre se puede salir adelante.