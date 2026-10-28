Fue novio de tres famosas, tuvo escándalos y ahora volvió con una de ellas

En el primer párrafo se confirma que Chechu Bonelli y Facundo Pieres se habrían reconciliado en secreto tras siete meses de separación. La información fue dada a conocer por Yanina Latorre durante una charla al aire del programa televisivo SQP emitido por el canal América. Según lo detallado por la panelista "él volvió de su gira de polo en Estados Unidos" y tras ese viaje ambos se habrían reencontrado, aunque él le habría pedido "mantener el vínculo en secreto y no lo blanqueen".

La conductora explicó que la decisión de ocultar el romance respondería a que el deportista prefiere evitar los conflictos mediáticos. En ese sentido se mencionó su historial con su expareja y las tensiones del entorno. Sin embargo Yanina Latorre aportó otra versión al señalar que las malas lenguas le indicaron que "él le pide de no blanquear porque no está seguro del todo". Agregó que el polista presuntamente sufriría mucho por la reconciliación de Zaira Nara con su marido.

Durante el programa se discutió la reacción de los protagonistas frente a la prensa cuando Rodrigo Bar intentó conseguir la palabra de la modelo. El cronista relató que Chechu Bonelli aseguró que "no quería hablar, que no tenía nada para decir". La situación se tensó cuando una policía intervino en el lugar para evitar que le pusieran una cámara en la cara. Ante este episodio el panel cuestionó la reacción mientras Pía Shaw recordó que "no sabía el final de la historia" y le había mandado un mensaje de afecto.

Para finalizar el bloque Yanina Latorre le envió un consejo directo a la modelo a través de la pantalla del ciclo televisivo. La conductora le sugirió que "nunca que te tengan en secreto, que te blanqueen, porque lo que está en secreto por algo es". Cabe recordar que la primera ruptura entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres había ocurrido a finales de marzo. En aquel momento la separación desató múltiples versiones televisivas y abrió diversos interrogantes sobre los verdaderos motivos del distanciamiento entre ambos.