Fue pareja de la China Suárez y Lali Espósito y terminó dañando a otra mujer

Fiorella Giménez y Cachete Sierra, el galán juvenil que en el pasado fue pareja de la China Suárez y Lali Espósito, protagonizaron una de las historias de amor más comentadas de la farándula. La bailarina expuso los momentos más dolorosos de su separación tras un vínculo de cinco años que nació en la televisión y que terminó entre lágrimas, desgaste emocional y sospechas.

La historia comenzó en 2021 cuando compartieron la pista en La Academia de ShowMatch. Marcelo Tinelli notó de inmediato la química entre ellos y la pareja confirmó el noviazgo en junio de ese año. Al poco tiempo compartieron temporada teatral en Carlos Paz y probaron la convivencia en Buenos Aires, pero en abril de 2023 enfrentaron su primera ruptura, anunciada en su momento como un acuerdo mutuo sin terceros en discordia.

Tras reconciliarse a fines de 2024 y apostar nuevamente a mudarse juntos durante 2025, el desenlace definitivo llegó en mayo de 2026. La bailarina rompió el silencio para explicar el motivo del distanciamiento y dejó entrever sus sospechas no confirmadas sobre un engaño con Mar Cosca, una influencer a quien consideraba amiga. Además profundizó sobre lo difícil que fue el tramo final antes del adiós.

“El último mes, que fue feo, feo porque ya no nos estábamos encontrando, me encontré realmente llorando y... o sea... yo sentí que estaba mendigando amor, literal”, confesó en un canal de streaming al describir cómo se sentía cuando intentaba recuperar la conexión.

Sin embargo, admitió que el sufrimiento pudo haber sido compartido. “A ver, cuando lo hablás con el otro, el otro también seguramente sintió que estaba mendigando amor”, reflexiono sobre la desconexión que afectó a la pareja.

Sobre la desesperación por arreglar las cosas sostuvo que “a veces es tanta la desconexión, y en la desesperación de no saber cómo volver a conectar con el otro, uno tira manotazos de ahogado”.

En ese mismo relato imitó una voz llorosa para recordar sus pedidos de diálogo: “No sé qué, por favor, vení, charlemos bien”.

Al cerrar su testimonio la artista explicó que sus necesidades emocionales ya no coincidían: “No me pudo dar lo que necesito y yo no le pude dar lo que necesitaba”. Por su parte el actor reconoció que “lo intentaron mucho”, dando cierre a una historia de cinco años llena de idas y vueltas.