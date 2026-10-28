Fue una famosa de nivel top y ahora pide ayuda por su hijo que está preso

Carolina Fernández transita un presente de constante lucha y crecimiento profesional a los 51 años mientras se destaca en el programa de Mauro Szeta. La actriz, escritora y panelista también brilla como figura en el ciclo de streaming de Santiago Sposatto y Alejandro Castello llamado Ya fue todo. Lejos de ocultar su intimidad y fiel a su estilo frontal, la protagonista decidió abrir su corazón para contar públicamente el calvario que le toca atravesar como madre por el encierro de su hijo.

Durante la entrevista, Carolina Fernández recordó con anécdotas su pasado vinculado a la producción de bandas de rock y su regreso a los pueblos del interior. En ese contexto, la escritora explicó detalles de su vida personal y rememoró antiguas vivencias ligadas a la crianza. Sin embargo, el momento más desgarrador de la charla televisiva llegó cuando la comunicadora profundizó sin filtros sobre la delicada situación judicial que afecta directamente a su núcleo familiar más cercano desde hace ya un largo tiempo.

"Mi hijo está privado de su libertad hace cinco años. Está preso hace cinco años", reveló Carolina Fernández ante la consulta directa de los conductores sobre el motivo del encierro. Al ser indagada sobre los detalles de la causa, la actriz aclaró que no se metía demasiado en los expedientes pero remarcó con firmeza que "no está preso por matar a nadie ni por violar a nadie". Ante la insistencia de los entrevistadores sobre si el delito estaba vinculado a un robo, la panelista especificó que la condena fue por comercialización.

Lejos de estigmatizarlo y demostrando un profundo amor incondicional a pesar de las adversidades, Carolina Fernández defendió públicamente a su familiar durante la transmisión. "Es guapo mi hijo. Él está sano, lúcido, bárbaro. Él está bien", aseguró con orgullo la escritora sobre el joven, quien padece problemas de consumo problemático desde su infancia. De este modo, la destacada figura del periodismo policial dejó al descubierto su costado más humano y vulnerable frente a los espectadores.