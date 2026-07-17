

El Instituto de Danzas Fuego Latino presenta el primer espectáculo anual con el título de “New York, New York”, que hará su debut este sábado 18 de julio en el Teatro Sarmiento. La propuesta, esencialmente elaborada a partir de la combinación entre la danza-teatro y el teatro musical, invita al público a sumergirse en un viaje imaginario donde los cuerpos movimiento, la música y las emociones son los componentes principales conectados con una historia inspiradora.

Amor, desamor, pasión e inocencia, son representadas atravesadas por coreografías y una puesta cargada de sensibilidad y energía. El espectáculo celebra el encuentro entre culturas, los ritmos que laten en cada rincón del mundo y la capacidad de la danza para unir personas, derribar distancias y contar aquellas historias que merecen ser bailadas.

DIARIO HUARPE estuvo presente en el ensayo general para el montaje de la obra, previo a la función de estreno. El director del elenco y productor del espectáculo, Fernando Oviedo, relató cómo están desarrollando esta puesta.

“Estamos preparando un espectáculo con mucho amor y pasión, en el cual contamos pequeñas historias a través del baile, con la característica de los ritmos que nos presentan a nosotros, que son los ritmos afrocaribeños”, contó el realizador escénico.

“Acá, en el estudio, nos dedicamos específicamente a trabajar salsa, bachata, cha cha cha, cumbia y también hay artistas invitados desde el folklore, con el grupo Alma Cuyana, Eliana Villarroel y Luciano Castro con tango, la compañía Volá, el estudio coreográfico de Fernando Mallea y Matías Vera que es Drag Queen. La gente se va a encontrar con diversidad cultural, de ritmos, de personas, de cuerpos, de edades. Es una característica fundamental de las grandes ciudades”, explicó Oviedo.

En total, habrá más de 100 artistas en escena, que representará todo un desafío para la compañía, conducir numerosos elementos dentro del escenario del Teatro Sarmiento y sostener la atención de la platea durante unas dos horas continuadas.

Lo importante de esta iniciativa, es la capacidad de contener a múltiples miembros de edades, experiencias y trayectorias diferentes. “Siempre abrimos la invitación a las personas que vienen acá, que no son profesionales, son personas que se acercan a incursionar en la danza de desde niños, hasta personas jóvenes que buscan profesionalizarse y personas adultas que simplemente buscan moverse y despejar la cabeza a través del movimiento. Es muy importante el rol que cumple la disciplina que realizamos. Es increíble la dimensión que tiene el arte en la vida de las personas y que todos lo podemos hacer”, comentó el director.

Entre los retos que se terminan superando, en el interior de un elenco tan heterogéneo como éste, es el derribo de los miedos, los tabúes, los prejuicios sociales y, sobre todo, la elevación de la autoestima. “Invitamos a todos que no se van a arrepentir. Estamos trabajando para brindar un show de primer nivel. Hay mucho trabajo de calidad artística. Entonces está bueno que apoyen la danza independiente, el arte independiente. Nosotros somos un grupo autogestivo. Este espacio se sostiene con las personas que se acercan y que abonan su cuota para poder eh realizar una actividad” y concluyó: “esperamos que la gente se cope y nos acompañe”.

La función de este sábado, iniciará a las 22 hs. y es apto para todo público. Las entradas disponibles en Fuego Latino Espacio Artístico (Av. Córdoba 567 oeste). Contacto: 2644762301. Los valores de las mismas están en $18.000.