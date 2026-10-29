Fueron amantes, ella le lleva 20 años y acaban de oficializar su noviazgo

Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias atraviesan un gran momento sentimental y ya no ocultan su romance tras años de separación. Los actores se conocieron hace más de una década en una exitosa novela de televisión y hoy se consolidan como la pareja del año. La diferencia de edad de veintidós años sorprendió al mundo del espectáculo pero ellos apuestan fuerte por su vínculo actual.

Ambos protagonistas aprovecharon un espacio libre en sus respectivas agendas para realizar una escapada romántica a un hotel boutique de la zona de Sigüenza. La revista Lecturas aseguró que Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias son ahora mismo la envidia de todos por su gran presente sentimental. Las imágenes de la pareja muestran besos a plena luz del día y una complicidad que traspasa la pantalla.

La revista ¡HOLA! destacó los besos a plena luz del día y la complicidad de los actores como nunca antes. Durante su viaje disfrutaron de paseos por los alrededores, una cena especial y una visita al spa sin preocuparse por las miradas ajenas. La historia entre ellos comenzó hace años en la serie Velvet y hoy se transformó en una relación real que deslumbra a todos.

Los rumores sobre el noviazgo surgieron en marzo cuando el actor fue a verla al teatro y compartieron una cena íntima. En abril las fotografías de ambos besándose en Madrid confirmaron la noticia y desde entonces recorrieron destinos como Santander y Cáceres. Los protagonistas prefieren el silencio sobre su intimidad pero sus gestos públicos demuestran que el noviazgo marcha viento en popa.