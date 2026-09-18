Fueron infieles, él la dejó plantada en el altar y ahora se van a casar

Luego de atravesar etapas complejas y de sumar momentos de controversia durante la permanencia de ella en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, la historia entre Claudio el Turco García y Mariela Prieto suma un nuevo capítulo de reconciliación. Tras superar una fuerte crisis mediática que amenazaba con terminar el vínculo de más de tres décadas, la pareja resolvió afianzar la relación mediante un compromiso formal.

La novedad se dio a conocer a través de la periodista Maru Leone en El Observador, quien detalló que el exfutbolista y su pareja iniciaron el reparto de las tarjetas de invitación para la ceremonia, donde se incluye a diversos participantes del reality show emitido por Telefe.

Según la información expuesta sobre el acontecimiento, "El Turco García y Mariela Prieto se casan el próximo sábado 17 de octubre. La fiesta será en el Palacio D’or, en Ituzaingo, para aprox 180 invitados dentro de los que estarían Pablito Lescano y El Polaco". De esta manera, el festejo reunirá a familiares, allegados y figuras del ámbito del espectáculo para sellar la unión definitiva de la pareja.