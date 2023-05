Fuerte autocrítica: las palabras de Martín Demichelis tras la goleada de Fluminense

Luego de caer 5-1 con Fluminense este martes, Martín Demichelis no se guardó nada en conferencia de prensa. El entrenador de River Plate dialogó con los medios al término del partido y dejó en claro lo que opina sobre el resultado. Por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el "Millonario" fue aplastado y quedó último en su zona, por lo que está más que complicada su permanencia en la competencia.

"Hay que dar vuelta la página rápido, esto duele, tengo jugadores que ganaron muchos títulos, líderes. Hay que asumir el dolor y todo lo mal que se hizo en 20 minutos, hubo desatenciones importantes, que no deberíamos haber cometido. Pero se viene el Superclásico, la gente va a colmar el estadio y le vamos a dedicar un buen partido. 11 contra 11 competimos con el mejor equipo de Brasil", comenzó diciendo Demichelis.

Luego, por las críticas recibidas gracias a los cambios que hizo, Martín también declaró: "Me hago cargo de los cambios, quité un central para jugar 3-1-3-3, me decido por Emmanuel (Mammana), sabía que Leandro tenía amarilla, venía haciendo las cosas muy bien. Se llevó la segunda amarilla y ahí se descompensó todo. No fue plata o mierda, las cosas a veces salen y otras veces no".

Más análisis de Martín Demichelis

"Cuando pusimos a Pablo Solari y José (Paradela) era para igualar el partido desde el resultado, con uno menos empiezan a aparecer esa cantidad de espacios, cuando deberíamos haber estado más acomodados. Nos vamos a levantar en lo anímico. No soluciona nada hablar de los árbitros, tuve mis sensaciones en el campo. La jugada de Felipe (Melo) no la volví a ver por TV, hay otra jugada con la mano por la que no fue amonestado; hay otra similar a la de González Pirez...", agregó el DT de River.

Para cerrar, Martín Demichelis dijo: "Hubo jugadas muy permisivas y para nosotros muy rigurosas. Termina siendo un resultado muy abultado. Me quedo con el análisis 11 contra 11, ahí lo hicimos muy bien, nos sentimos incluso superiores a ellos. Se ponen en ventaja en una jugada que no defendimos bien y con un hombre menos nos hicieron sentir la jerarquía. Si venía a Brasil a especular, seguramente perdía. En el Monumental le vamos a hacer sentir la localía; con nuestra gente y con confianza lo vamos a sacar adelante".