Una camioneta protagonizó un fuerte siniestro vial durante la madrugada de este sábado en Capital, luego de salirse de su trayectoria e impactar contra un poste de alumbrado público ubicado sobre el boulevard de avenida Libertador, en la esquina con calle Del Bono.

La secuencia fue registrada por un grupo de jóvenes que transitaba por la zona en ese momento. En el video puede verse cómo el conductor pierde el dominio del vehículo y termina chocando de lleno contra la columna.

Como consecuencia de la violencia del impacto, la parte trasera de la camioneta se levantó varios centímetros del suelo antes de volver a apoyarse sobre la calzada. Pese al fuerte golpe, el vehículo no volcó y quedó detenido sobre el boulevard.

Hasta el momento no se difundió la identidad de la persona que manejaba el rodado ni tampoco hubo información oficial sobre su estado de salud.

Las circunstancias que desencadenaron el accidente todavía son materia de investigación. En principio, y según se observa en las imágenes, no habría participado otro vehículo en el siniestro, aunque serán las pericias las que determinen cómo ocurrió el hecho.