Un violento accidente de tránsito ocurrió en las primeras horas de este domingo en la zona del lateral de avenida de Circunvalación y calle Nuche, en Capital, y generó la intervención de personal policial y judicial.

Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a dos vehículos, entre ellos un Fiat Cronos, que tras el impacto se desplazó por la inercia y terminó sobre el espacio verde ubicado a un costado de la calzada. El otro rodado quedó en contramano sobre el lateral, evidenciando la fuerza de la colisión.

Como consecuencia del choque, en el Fiat Cronos se activaron los airbags, lo que habría contribuido a evitar lesiones de mayor gravedad en sus ocupantes. Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las personas involucradas ni detalles precisos sobre su estado de salud.

En el lugar trabajó personal de la policía jurisdiccional junto a efectivos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho.

Entre las hipótesis que se analizan, no se descarta la posible presencia de alcohol al volante, por lo que se llevarán adelante las pericias correspondientes para establecer responsabilidades.

A pesar de la magnitud del impacto, el tránsito en la zona no se vio interrumpido y continuó con normalidad mientras se desarrollaban las tareas de los equipos intervinientes.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro para esclarecer la mecánica del choque y determinar eventuales responsabilidades de los conductores involucrados.