Fuerte choque en Pocito: Bomberos rescataron a personas atrapadas

Efectivos policiales y personal médico trabajaron contrarreloj este viernes en el departamento Pocito tras registrarse un grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de calle 18. El incidente vial se produjo cuando una camioneta y un automóvil colisionaron de manera frontal, lo que generó destrozos totales en las partes delanteras de ambos rodados y dejó a los ocupantes de la camioneta atrapados dentro del habitáculo.

Ante la gravedad de la situación, personal de la Subcomisaría Castro coordinó el despliegue de emergencia en el lugar. Los Bomberos iniciaron de inmediato las maniobras de rescate para liberar a los damnificados, quienes aguardaban atrapados entre los hierros debido a la deformación del vehículo. En paralelo, una ambulancia del servicio de emergencias médicas arribó a la escena para brindar la primera asistencia a las víctimas del impacto.

Hasta el momento, las autoridades policiales no detallaron el número exacto de heridos ni la gravedad de las lesiones sufridas. Los peritos correspondientes se encuentran realizando los trabajos de rigor en la zona para ordenar el tránsito, asegurar el área y establecer las causas mecánicas o humanas que desencadenaron este violento choque en una de las rutas más transitadas de la región.