Fuerte choque entre dos autos en Rawson que terminó con dos heridos

Un severo incidente de tránsito entre dos vehículos generó complicaciones de circulación durante el comienzo de la jornada en el límite que divide los departamentos de Rawson y Rivadavia. La colisión ocurrió en el cruce de las arterias República del Líbano y Sargento Acosta, en las cercanías del barrio Centinela 1.

Los rodados terminaron impactando en esa concurrida esquina por motivos que aún son materia de investigación. Ante esta situación, agentes de la Policía de San Juan y profesionales del servicio médico de emergencias 107 acudieron a la zona para atender la contingencia y llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Hasta la fecha, los organismos intervinientes precisaron que "por el momento, no fue confirmado si hubo personas heridas ni cuál es el estado de quienes viajaban en los vehículos", como así tampoco informaron sobre las maniobras que ocasionaron el desenlace.

Asimismo, las autoridades remarcaron que "la mecánica del siniestro será establecida a partir de las pericias y las medidas realizadas en la zona, mientras las autoridades avanzan para determinar cómo ocurrió la colisión". Cabe señalar que la jornada previa se conoció que "confirmaron el fallecimiento de un joven motociclista por el choque en Calle 5 y Frías", lo que mantiene la atención sobre la seguridad vial en la provincia.