Un grave accidente de tránsito se registró este sábado sobre avenida Benavídez, en Chimbas, al oeste del Paseo Las Lajas y antes de llegar a calle Porres. El siniestro involucró a una camioneta Ford EcoSport roja y un automóvil Chevrolet Corsa blanco, que terminó con importantes destrozos en su parte frontal.

Por la violencia del impacto, el Corsa fue el vehículo que sufrió los daños más notorios. El auto quedó con el frente severamente destruido y terminó sobre una vereda, mientras que la camioneta presentó importantes daños en su costado derecho.

(Foto Martín Britos/DIARIO HUARPE)

Investigan cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con la mecánica que se observa en el lugar, el Chevrolet Corsa habría impactado con fuerza contra la Ford EcoSport, lo que provocó que el automóvil terminara subido a la vereda. Sin embargo, las circunstancias exactas del choque todavía no fueron confirmadas oficialmente.

Hasta el momento, no se informó cuál es el estado de salud de los conductores ni de los posibles acompañantes que viajaban en ambos vehículos.

Se aguarda información oficial para conocer si hubo personas heridas y determinar cómo se produjo el accidente.