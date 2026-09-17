Fuerte choque entre un auto y un colectivo de RedTulum en pleno centro

Un violento siniestro vial tuvo lugar en la intersección de calle Santa Fe y Mendoza, en Capital, antes de las 8 de este jueves 17 de septiembre. El choque involucró a un automóvil Volkswagen de color blanco y a un colectivo de la Red Tulum.

El vehículo menor transitaba por calle Mendoza, mientras que la unidad de transporte público avanzaba por Santa Fe en cumplimiento de su recorrido habitual. Por razones que permanecen bajo investigación, ambos rodados colisionaron en la esquina.

La fuerza del impacto provocó importantes destrozos en la zona delantera del automóvil. La trompa terminó prácticamente destruida, con el paragolpes casi desprendido, quedando posicionada muy cerca del borde de la calzada.

Por su parte, el colectivo detuvo su marcha sobre calle Santa Fe, a pocos metros de la intersección con calle Entre Ríos, encendiendo las balizas para alertar al resto del tránsito. Presentó daños en la parte inferior de su lateral derecho, cerca de la mitad de la unidad, donde la carrocería resultó visiblemente doblada.

Personal médico acudió al lugar a bordo de una ambulancia para asistir a los involucrados con golpes por el choque. Según los primeros datos, algunas personas fueron trasladadas a un centro asistencial para su evaluación, aunque no presentarían lesiones de gravedad.

A raíz del hecho, la circulación en la zona se vio reducida a un solo carril durante el desarrollo de las tareas de rigor. La investigación cobra un punto clave en el ordenamiento vial del cruce, dado que los semáforos de la esquina funcionan adecuadamente. Las autoridades prevén revisar imágenes de las cámaras de seguridad del área para precisar la mecánica del hecho y definir la responsabilidad de los conductores.