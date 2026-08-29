Un violento siniestro vial se produjo durante la tarde de este viernes en Capital, luego de que una mujer realizara una maniobra de giro en U sobre calle Salta y terminara impactando contra una motocicleta que circulaba por la transitada arteria.

El joven motociclista no requirió atención médica de mayor complejidad.

El hecho ocurrió cerca de las 19, en el tramo de calle Salta comprendido entre Sargento Cabral y Benavidez. Allí, por causas que fueron materia de investigación, colisionaron un Fiat Uno y una motocicleta Benelli de 300 centímetros cúbicos, que era conducida por un joven de 25 años.

De acuerdo con el relato aportado por testigos que se encontraban en el lugar, la conductora del automóvil, una mujer de unos 70 años, circuló por calle Salta en dirección de sur a norte hasta que detuvo su marcha al costado de la calzada. Posteriormente, inició una maniobra de giro en U para retomar la circulación en sentido contrario.

El impacto de la moto fue en el frente del auto cuando este realizó la maniobra peligrosa.

En ese momento, la mujer no habría advertido la proximidad de la motocicleta que avanzaba por la arteria y se produjo el impacto. La violencia de la colisión provocó que el motociclista saliera despedido de la Benelli, mientras que el rodado continuó su trayectoria y se arrastró durante varios metros hasta terminar contra unos árboles ubicados en el sentido contrario de la calzada.

La moto quedó al lado de los árboles con los que chocó.

Tras el choque, una ambulancia arribó al lugar para asistir al conductor de la moto. El joven fue identificado como Lucas González, de 25 años, quien manifestó tener domicilio en el barrio Los Alerces, en el departamento Chimbas.

Personal médico de Fénix Salud atendió al motociclista en el lugar y, luego de realizarle las primeras evaluaciones, determinó que no presentaba lesiones de gravedad. Por ese motivo, no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

La conductora del Fiat Uno, cuya identidad no trascendió, tampoco sufrió lesiones como consecuencia del impacto. Sin embargo, quedó visiblemente conmocionada por la situación que se produjo luego del fuerte choque.

El siniestro generó complicaciones en el tránsito de calle Salta y obligó a la intervención de efectivos policiales. Personal de la Comisaría 27ª, con asiento en el barrio Aramburu, llegó hasta el lugar y se encargó de controlar la circulación vehicular mientras se desarrollaron las primeras actuaciones.

Los efectivos también iniciaron las medidas legales correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las circunstancias en las que se realizó la maniobra que terminó provocando el impacto entre ambos vehículos.