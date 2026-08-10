Fuerte choque frente a Tribunales: una mujer fue trasladada al hospital

Un fuerte siniestro vial se registró durante la mañana de este lunes a media cuadra de Tribunales, en la intersección de calle Jujuy e Ignacio de la Roza, donde dos vehículos protagonizaron un violento impacto que provocó importantes daños materiales y dejó a una mujer herida.

El hecho ocurrió aproximadamente 20 minutos antes de la intervención policial. Por motivos que todavía son materia de investigación, un Fiat Cronos que circulaba por Ignacio de la Roza hacia el este chocó contra otro vehículo que avanzaba por calle Jujuy hacia el norte.

La violencia del impacto provocó importantes daños en ambos automóviles. Sin embargo, no hubo que lamentar víctimas fatales.

En uno de los vehículos viajaban dos personas, un matrimonio. La mujer, que iba como acompañante, fue trasladada preventivamente a un centro de salud para que los médicos evaluaran su estado y realizaran los controles correspondientes. En el otro automóvil circulaba solamente una persona. Todos los involucrados eran mayores de edad.

Como parte de las primeras actuaciones realizadas en el lugar, personal policial sometió a los dos conductores al test de alcoholemia. Ambos resultados dieron negativo, por lo que ninguno de los conductores presentaba alcohol en sangre al momento del siniestro.

Ahora los investigadores buscan establecer con precisión cómo se produjo el choque. Para ello, solicitaron las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, que podrían ser determinantes para reconstruir la mecánica del accidente.

Mientras continúan las actuaciones de rigor, la mujer trasladada permanece bajo evaluación médica. La investigación buscará determinar las circunstancias que provocaron el fuerte impacto ocurrido a metros de Tribunales.