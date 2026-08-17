Eduardo “Chacho” Coudet protagonizó un tenso cruce con un periodista durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de River ante Argentinos Juniors en el Monumental. El entrenador reaccionó luego de que le cuestionaran la supuesta “liviandad” con la que había afrontado públicamente uno de los momentos más complicados del equipo.

El intercambio se produjo después de que el periodista partidario Hernán Santarsiero hiciera referencia a declaraciones anteriores del DT. Coudet interrumpió la pregunta y rechazó de inmediato esa interpretación.

“¿Qué liviandad? ¿Vos te pensás que la paso bien cuando perdemos o no lo tomo en serio?”, respondió el entrenador, quien sostuvo que el análisis realizado sobre sus palabras había sido equivocado. La tensión aumentó segundos después, cuando lanzó: “No confundas, porque soy respetuoso pero no boludo”.

El técnico también apuntó contra las versiones que circularon alrededor del plantel durante la racha negativa y planteó las diferencias entre la responsabilidad que enfrenta como entrenador y la de quienes analizan al equipo desde afuera.

“Si River no gana, pago con mi trabajo”, sostuvo Coudet. Además, cuestionó a quienes instalaron versiones sobre supuestos inconvenientes internos dentro del plantel y remarcó que su continuidad depende directamente de los resultados.

Coudet negó problemas internos en River

Más allá del momento de tensión, el entrenador también analizó la victoria que le permitió a River conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura 2026 y cortar una serie de seis derrotas consecutivas en competencias de la AFA.

Coudet negó que la mala racha estuviera relacionada con conflictos dentro del vestuario y aseguró que mantiene una buena relación tanto con los futbolistas como con la dirigencia. También manifestó sentirse respaldado por el plantel y convencido de que el equipo podrá mejorar su rendimiento.

En relación con las bajas, confirmó que Marcos Acuña retomó los entrenamientos y señaló que Sebastián Driussi podría estar disponible para el próximo compromiso. River deberá visitar este miércoles a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.