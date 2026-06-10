Fuerte denuncia contra una famosa por una construcción "ilegal"

La panelista Analía Franchín y su esposo Martín Eskenazi atraviesan un complejo escenario legal en el barrio porteño de Belgrano. Según la información, los propietarios del edificio lindero iniciaron acciones judiciales bajo la figura de presunto daño temido a raíz de la construcción de una medianera.

Sobre esta situación, Marina Calabró recordó que "tiene una denuncia formal porque Analía construyó una medianera que está en absoluta contravención y de total ilegalidad, que generó destrozos en el edifico lindero".

La disputa escaló luego de que Santiago Sposato informara sobre supuestos daños estructurales que habrían demandado un gasto de cinco millones de pesos para los vecinos afectados. Los denunciantes, según el programa Primicias Ya donde se expuso el documento legal, sostienen que existe una falta de apoyo para la obra y advirtieron sobre el peligro para ejemplares de árboles centenarios.

En ese sentido, Calabró explicó que "hay grave riesgo en la elevación de la medianera y no hay una construcción donde apoyarla. Hablan de riesgo para árboles centenarios, para el edificio. Dicen que intentaron hablar con Franchín, pero ella cortó cualquier posibilidad de diálogo y catalogaron su casa como un castillo medieval amurallado".

En la presentación judicial se afirma que "la señora Franchín teme ser vista por sus vecinos cuando pasee por su jardín, y para ello elevará la medianera hasta el infinito, sin importar el aire y la luz del vecino". No obstante, desde el entorno de la mediática ofrecieron una versión distinta sobre las características técnicas de la pared.

La periodista Marcela Coronel detalló la postura de la defensa indicando que "la abogada dice que no existe un peligro cierto y que no hay ningún riesgo de derrumbe o colapso. La medianera es de 30 centímetros de espesor, tiene tres metros de altura y está ejecutada bajo las normas del código de edificación".

Por su parte, la propia Analía Franchín se refirió al conflicto tras ser consultada por el programa, en medio de su enfrentamiento con Fernanda Iglesias, quien inicialmente brindó la información y mostró imágenes de la obra.

Al ser cuestionada por la denuncia, la panelista manifestó que "no me engancho con la locura de los demás ni pierdo tiempo hablando de bol... Le doy entidad a algo que no tiene sentido". La causa continúa su curso mientras se evalúa si el muro, que según algunas versiones alcanzaría los ocho metros de altura, cumple efectivamente con la normativa vigente.