Un fuerte siniestro vial ocurrido en la madrugada del 4 de julio en el departamento Capital dejó como saldo a un motociclista de 26 años con lesiones de gravedad.

El hecho se registró a las 2:19 en la intersección de calle Mendoza y avenida de Circunvalación, una zona de alto tránsito donde, por causas que aún son materia de investigación, se produjo la colisión entre un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo a las actuaciones preliminares de la UFI Delitos Especiales, el automóvil era conducido por Omar Oscar Distefano, mientras que en la motocicleta circulaba Jonathan Javier Hernández.

Según los primeros datos recabados, el vehículo de mayor porte transitaba por calle Mendoza en sentido sur a norte cuando impactó con la motocicleta en la intersección con la avenida de Circunvalación. La mecánica del hecho aún está siendo analizada por los peritos intervinientes.

Tras la colisión, el joven motociclista quedó tendido en el lugar en estado inconsciente, lo que motivó la intervención inmediata de personal de emergencias médicas.

Hernández fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano moderado, traumatismo cerrado de tórax, escoriaciones múltiples y politraumatismos. Permanece internado bajo observación médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes, tomaron registros del sector y relevaron testimonios con el objetivo de establecer la mecánica exacta del siniestro.

La investigación continúa en curso bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que busca determinar responsabilidades y reconstruir con precisión cómo se produjo la colisión en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad.