Dos explosiones accidentales en un depósito militar sacudieron este viernes a la localidad de Viacha, ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de La Paz. El grave incidente se originó en un área donde el Ministerio de Defensa guardaba una gran cantidad de material pirotécnico. La fuerte onda expansiva desató un incendio de enorme magnitud que alarmó a toda la población.

El fuego se extendió de manera muy rápida hacia varias viviendas ubicadas en los alrededores de la instalación castrense. Las inmensas llamas y el estallido interrumpieron el servicio eléctrico en gran parte de este importante municipio boliviano. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona de manera inmediata para facilitar el urgente trabajo de los bomberos.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, brindó un reporte oficial sobre el dramático suceso mediante sus redes sociales institucionales. El funcionario gubernamental precisó que hay al menos 58 personas heridas como consecuencia directa del fuerte estallido. Del total de pacientes ingresados a los centros médicos, 52 son ciudadanos civiles y los seis restantes pertenecen al personal militar.

El traslado y estado de los heridos

El director del Servicio Departamental de Salud, José Martín Carrasco, detalló el enorme despliegue del sistema sanitario local. El grupo total de afectados por la explosión incluye a civiles, militares, premilitares y agentes de la policía. Todos debieron ser trasladados de extrema urgencia a los principales hospitales de las ciudades de La Paz y El Alto.

Los informes clínicos detallaron que al menos ocho de las personas internadas presentan un cuadro de salud de gravedad. Además, los reportes médicos indicaron que seis menores de edad sufrieron heridas lacerantes en las piernas y en la zona de la espalda. Las autoridades sanitarias aclararon que ninguna de las lesiones de estos niños reviste un peligro inminente de muerte.

Investigación y posibles víctimas fatales

La enorme confusión del momento inicial generó varios cruces de información respecto a la posible existencia de fallecidos en el cuartel. El subcomandante general de la Policía, Roger Roca, indicó ante la prensa local que al menos dos personas perdieron la vida. El alto jefe policial advirtió también sobre los intensos operativos de búsqueda para localizar a siete ciudadanos reportados como desaparecidos.

El Gobierno nacional decidió manejar las cifras de víctimas con extrema cautela institucional ante la enorme sensibilidad del desastre. El ministro Justiniano reconoció públicamente que el área de emergencias recibió reportes preliminares sobre posibles fallecidos. Aclaró de forma tajante que no oficializarán ningún número de víctimas mortales hasta que la información esté plenamente confirmada.

Severos daños estructurales en Viacha

La violenta onda expansiva provocó la destrucción casi total de varios sectores clave de la infraestructura castrense. Un comunicado emitido por la cartera de Defensa corroboró los severos daños materiales registrados dentro del recinto de seguridad. Las dependencias destinadas al almacenamiento logístico fueron las que sufrieron el mayor impacto destructivo.

Los peritos especializados de las fuerzas de seguridad ya trabajan en el terreno para recolectar las primeras pruebas. El objetivo principal de los investigadores será determinar las fallas exactas que desencadenaron la sorpresiva ignición de la pirotecnia. Toda la comunidad del municipio permanece conmovida y a la espera de respuestas claras por parte de las autoridades bolivianas.