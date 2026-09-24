Intenso incendio en Alto de Sierra: hay 10 viviendas afectadas

Un voraz incendio se desató durante la tarde de este jueves en el asentamiento San Cayetano, ubicado en Alto de Sierra, Santa Lucía, y dejó al menos 10 viviendas afectadas. El siniestro se produjo en medio de una jornada marcada por el fuerte viento Zonda, que complicó la situación y favoreció la rápida propagación de las llamas.

El fuego avanzó con intensidad por el sector y generó momentos de desesperación entre las familias que viven en el asentamiento. Ante la magnitud de las llamas, vecinos de la zona se organizaron y colaboraron para intentar sofocar el incendio y evitar que alcanzara más viviendas.

Vecinos de la zona colaboraron para sofocar el incendio. (DIARIO HUARPE/Martín Britos)

De acuerdo con las primeras informaciones conocidas, son al menos 10 las casas que presentan distintos niveles de afectación. Por el momento, no se informó oficialmente si todas sufrieron pérdidas totales ni se precisó la cantidad de familias damnificadas.

El viento Zonda se convirtió en uno de los principales obstáculos durante el incendio, debido a que las fuertes ráfagas provocaron que el fuego pudiera extenderse rápidamente entre los terrenos y construcciones de la zona.

El fuego generó preocupación entre los vecinos de Alto de Sierra. (DIARIO HUARPE/Martín Britos)

En medio de la emergencia, los propios habitantes del asentamiento trabajaron para combatir las llamas y resguardar sus pertenencias. La situación generó una importante preocupación debido a la cercanía del fuego con otras viviendas.

Hasta el momento no fueron confirmadas oficialmente las causas que originaron el incendio. Tampoco trascendió si hubo personas heridas como consecuencia del fuego.

La situación permanece en desarrollo y se espera información oficial para determinar la magnitud total de los daños, la cantidad definitiva de viviendas alcanzadas y si será necesaria asistencia para las familias damnificadas.

San Cayetano ya había sufrido otro grave incendio en 2025

El año pasado, el mismo sector de Santa Lucía fue escenario de otro incendio de grandes dimensiones que afectó al menos cinco viviendas. En aquella oportunidad, el fuego comenzó en un descampado cercano al asentamiento y se propagó rápidamente.

Varias casas sufrieron pérdidas totales y algunas quedaron completamente destruidas e inhabitables. En el lugar trabajaron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y de Bomberos Voluntarios de Santa Lucía para controlar las llamas y evitar nuevos focos.