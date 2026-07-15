En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires pusieron en marcha un amplio operativo de seguridad para responder a una eventual concentración masiva de hinchas en caso de una victoria de la Albiceleste.

El principal foco del dispositivo será el Obelisco, tradicional punto de encuentro para los festejos deportivos, aunque también habrá presencia reforzada de las fuerzas de seguridad en otros sectores estratégicos del centro porteño.

El operativo fue coordinado por el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, y la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quienes trabajaron de manera conjunta a través de un comando unificado.

Entre 700 y 800 efectivos

Según informaron las autoridades, entre 700 y 800 policías estarán afectados exclusivamente a la zona del Obelisco. Se trata de un despliegue superior al implementado durante los festejos posteriores al triunfo de Argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial.

El operativo comenzará a reforzarse una vez finalizado el encuentro, previsto para alrededor de las 18, momento en el que se espera una posible llegada de miles de simpatizantes al centro de la ciudad.

Para ordenar la circulación peatonal y vehicular, se instalarán vallados en distintos sectores del microcentro, entre ellos:

Avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito.

Avenida Corrientes, entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Avenida Roque Sáenz Peña, entre Cerrito y Libertad.

Protección del Obelisco y monitoreo permanente

Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno porteño colocó paneles fenólicos alrededor del Obelisco para evitar daños sobre el monumento en caso de que se produzca una concentración masiva.

Además, el Centro de Monitoreo Urbano realizará un seguimiento permanente mediante cámaras de seguridad para observar la evolución del operativo y coordinar una respuesta inmediata ante cualquier incidente.

También habrá cortes preventivos de tránsito en distintos accesos al centro porteño con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los efectivos y ordenar la circulación de vehículos.

Las autoridades informaron, además, que se reforzarán los controles sobre objetos considerados sospechosos. Entre ellos figuran las conservadoras que suelen ser utilizadas para transportar bebidas durante este tipo de celebraciones.

El dispositivo permanecerá activo durante toda la jornada y se ajustará en función de la cantidad de personas que se concentren en el centro de la Ciudad de Buenos Aires tras el partido entre Argentina e Inglaterra, que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026.