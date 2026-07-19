Fuerte operativo en la embajada argentina en España por la final

La Embajada argentina en España, en conjunto con el Ayuntamiento de Madrid, coordina un exhaustivo plan de contingencia y seguridad con vistas a la final de esta tarde en Nueva Jersey de la Copa del Mundo 2026, certamen desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá. Frente a la expectativa por el partido entre ambas selecciones, las autoridades nacionales y locales buscan prevenir altercados callejeros como los ocurridos en otras capitales de Europa. El operativo incluye cortes viales en la Plaza de Colón desde las 17 hora local, presencia de agentes uniformados y de paisano en pantallas gigantes y puntos de reunión masiva como Cats en calle Julián Romea 4, Oid Mortales Events en Sala Nazca en calle Orense 24, y Sala LAB theClub en la Estación Chamartín.

El Consulado Central registra casi medio millón de ciudadanos de Argentina, aunque se calcula que la cifra real duplica esa cantidad, muchos con doble nacionalidad. Ante este panorama, el embajador Wenceslao Bunge Saravia difundió un video institucional junto al exfutbolista Jorge Valdano, campeón de México 1986 y residente en suelo ibérico desde hace 50 años, promoviendo la convivencia pacífica.

"Y llegó el día. ¿Qué día? ¿Qué domingo? ¿Qué final más soñada? España y Argentina, Argentina y España. Dos países hermanos, dos países donde tenemos muchísimas más cosas en común que diferencias", manifestó Bunge Saravia en la pieza audiovisual. El diplomático sumó: "No los quiero hacer largos y darles estadísticas, pero tantas familias cruzadas, tantas familias que se vinieron aquí, tantas familias españolas que fueron para allí, que tenemos que estar todos muy, muy orgullosos de llegar a esta final, y que esta final sea un ejemplo, un ejemplo para nosotros y un ejemplo para el mundo, de lo que significa el deporte, de lo que significan los valores importantes, como son el trabajo, la constancia y el respeto al otro. Que seamos un ejemplo para todos de cómo llegamos hasta aquí y cómo nos vamos de aquí. Vamos a Argentina. Queremos que gane, por supuesto, nuestro país, pero vamos a Argentina a ser un ejemplo, independientemente del resultado".

Por su parte, Valdano expresó: "El fútbol nos reúne otra vez. El fútbol, ese fenómeno antigrieta, nos vuelve a unir en torno a la selección de todos los que estamos en este momento. Tenemos una deuda con España. No muchos llevan 50 años en España, como me ocurre a mí. Cincuenta años, por lo que le tengo un respeto tremendo a los españoles, un cariño tremendo a los españoles y un agradecimiento tremendo a los españoles". En su intervención, el exdeportista concluyó: "Pero esto es fútbol, y en el fútbol habitan la emoción, habita la infancia, habitan los amigos, las primeras voces victoriosas de la radio, las columnas de la revista El Gráfico, los héroes. Los recuerdo, en mi caso, de la inolvidable y fabulosa historia del 86. Así que gracias, España, pero vamos a Argentina. Un abrazo para todos, que disfruten del partido y que hoy sea un nuevo día señalado en la historia del fútbol argentino".

A nivel institucional, el despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil alcanzará zonas clave como la Región de Murcia y la capital madrileña. En el plano político y de palacio, los reyes Felipe VI y Letizia viajaron a Estados Unidos con sus hijas, trasladándose el monarca y la princesa Leonor en aeronaves separadas por normativa constitucional de sucesión. Al palco oficial también acuden el mandatario español Felipe Sánchez y el presidente estadounidense Donald Trump, encargado de otorgar el trofeo. Por contrapartida, el presidente Javier Milei optó por seguir el compromiso desde la Residencia de Olivos junto a su hermana Karina por razones de superstición.