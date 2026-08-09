Fuerte sismo en San Juan: tuvo una magnitud de 3,4 grados

Un sismo de magnitud 3,4 fue registrado este domingo 9 de agosto en la provincia de San Juan. El movimiento telúrico ocurrió a las 12:22:19, según los datos informados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se ubicó 35 kilómetros al oeste de San Juan. Además, estuvo a 54 kilómetros al sudeste de Calingasta y a 55 kilómetros al sudoeste de Talacasto.

El fenómeno tuvo una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se trató de un movimiento relativamente superficial. Las coordenadas informadas por el organismo fueron -31.555 de latitud y -68.902 de longitud.

El detalle del movimiento sísmico

El temblor se produjo durante el mediodía de este domingo y fue registrado por los sistemas de monitoreo sísmico. El horario exacto informado para San Juan fue las 12:22:19.

Hasta el momento, el informe difundido por el Inpres consigna las características técnicas del movimiento. No se informaron daños ni personas afectadas como consecuencia del sismo.

San Juan es una de las provincias argentinas con mayor actividad sísmica. Por este motivo, los organismos especializados mantienen un monitoreo permanente de los movimientos registrados en la región.