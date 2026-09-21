Un fuerte temporal golpeó este lunes 21 de septiembre a distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense, donde la crecida del mar provocó destrozos, anegamientos y daños en paradores. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por fuertes vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú.

Monte Hermoso, Necochea, Claromecó, Reta y Marisol se encuentran entre los lugares que ya sintieron con fuerza los efectos de la sudestada. El viento intenso, combinado con una brusca subida del nivel del mar, hizo que el agua avanzara sobre sectores costeros y provocara una fuerte erosión en las playas.

En Monte Hermoso, una de las localidades más afectadas, el agua alcanzó la costanera y en algunos sectores avanzó hasta mitad de cuadra. También se registraron anegamientos y daños en paradores ubicados sobre la playa. Ante la peligrosidad del oleaje, las autoridades recomendaron no acercarse a la costa.

La situación llevó al municipio a suspender actividades educativas, deportivas y culturales. También quedaron suspendidas las actividades presenciales durante los turnos tarde y noche en todos los niveles y modalidades educativas del distrito.

Alerta por ráfagas de hasta 97 km/h

El temporal también mantiene en alerta a Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar, donde se esperaba que las condiciones se intensificaran durante la jornada. En Mar del Plata, el pronóstico anticipó vientos del sudoeste de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 88 y 97 kilómetros por hora durante la tarde.

Además, el Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval emitió un aviso para la Costa Atlántica bonaerense. Para el tramo comprendido entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú se pronosticaron niveles del agua de hasta 1,10 metros por encima de los valores habituales de las tablas de marea.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron permanecer en los hogares y evitar desplazamientos que no sean necesarios, especialmente por las arterias costeras afectadas por el agua y mientras persistan las condiciones adversas.