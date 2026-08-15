Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este sábado la región de Flores, en Indonesia, y llevó a las autoridades a activar una alerta temprana de tsunami para distintas zonas del este y centro del país.

Imágenes de los daños. (Gentileza)

El movimiento se produjo a las 5:58 de la mañana, hora local, en una zona de alta actividad tectónica ubicada sobre el Anillo de Fuego del Pacífico.

De acuerdo con la información inicial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a 68 kilómetros al norte-noroeste de Ende, frente a la costa de Nusa Tenggara Oriental, a unos 10 kilómetros de profundidad.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) también actualizó posteriormente la ubicación del epicentro y lo situó aproximadamente 30 kilómetros al noreste de Mbay-Nagekeo, con una profundidad de 15 kilómetros.

Activaron una alerta de tsunami

Tras el fuerte movimiento, la BMKG emitió una segunda alerta temprana de tsunami, denominada Peringatan Dini Tsunami 2, para cuatro provincias:

Nusa Tenggara Oriental.

Sulawesi del Sur.

Nusa Tenggara Occidental.

Sulawesi Sudoriental.

Dentro de Nusa Tenggara Oriental, varias zonas quedaron bajo estado de “Siaga”, entre ellas el norte de Manggarai, Ngada, Manggarai Barat, Ende y Sikka.

En Sulawesi del Sur, la advertencia alcanzó a Selayar, Jeneponto y Bantaeng.

La agencia había emitido inicialmente una primera advertencia luego de estimar el terremoto en magnitud 7,0. En esa instancia, el norte de Ngada había quedado bajo estado de “Waspada”, con una hora estimada para la llegada de un eventual tsunami.